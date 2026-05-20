◇パ・リーグ西武3−2ロッテ（2026年5月19日前橋）前橋の夜空に320発の花火が打ち上げられた。西武・長谷川のアーチも、負けないほど美しく夜空を彩った。心にも火が付いていた。「先頭のネビンさんに死球を当てられて、後ろの打者として燃える部分もあった」。首位キープに導く一発だった。前橋の風をも味方に付けた。1―1の4回無死一塁、ジャクソンの内角高めの直球に鋭く反応した。高く上がった打球は左翼ポール際で