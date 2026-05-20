ジュウリョクピエロは火曜朝、ダートコースと坂路で汗を流した。寺島師は「中間は10キロぐらい体重を増やして戻ってきた。週末も坂路である程度やっているし、前回より体の張りが出ている」と納得の表情を浮かべる。愛弟子と挑む大一番。「忘れな草賞で自分で権利を獲ってきたのでね。馬も聖奈も初めての東京2400メートル。（重賞初騎乗初制覇の）CBC賞ぐらい思い切って乗ってくれれば」と背中を押した。