バレーボールの大同生命ＳＶリーグの年間表彰式が１９日、都内で行われた。今季限りでサントリーを退団するアウトサイドヒッターの高橋藍は、２季連続でレギュラーシーズン（ＲＳ）ベスト６、ベストレシーブの２冠に輝き「世界ＮＯ．１のアウトサイドヒッターを求めていきたい」と力強く語った。今季は主将としてチームをＲＳ１位に導いた。プレーオフでは大阪Ｂに敗れて連覇を逃したが「レベルの高い試合をＳＶリーグでできた