◇パ・リーグ西武3−2ロッテ（2026年5月19日前橋）リフレッシュした西武・武内が、7回7安打1失点で3勝目を挙げた。2日のロッテ戦から中16日の登板で、群馬出身の柘植と初バッテリー。「柘植さんを信頼して、一球一球投げた」と振り返った。2点リードの9回には岩城が登板。ソトにソロ本塁打を浴びて1点差に詰め寄られたが、代打・ポランコを空振り三振に仕留めてリーグトップの14セーブをマークし、西口監督も「1点差を守