バスケットボール、りそなＢリーグ１部（Ｂ１）の広島ドラゴンフライズは１９日、２０２６〜２７シーズンのチームスタッフとの契約継続を発表した。朝山正悟ヘッドコーチ（ＨＣ＝４４）体制は３季目を迎え、松井康司トップアシスタントコーチ、池谷智明、山鹿誠弘、坂本ジェイの各アシスタントコーチも続投する。今季、西地区７位に終わった朝山ＨＣは「来季こそ皆さまと多くの喜びを分かち合えるよう成長したい」とコメント。