エンネは未勝利Vから挑んだ前走フローラSが2着。後方から出走メンバー最速タイの上がり3F32秒8で追い込んだ。吉岡師は「オークスのことを考えると、非常にいい内容だったと思う」と振り返りつつ、「（ディー）騎手はもっと距離を延ばした方が良さが出ると言っていた」と2F延長を歓迎する。実質的な最終追いは16日のCWコースでビッシリ追われ、6F79秒7〜1F10秒9をマーク。「道中の折り合い、反応も良かった。使うごとに体に切れ