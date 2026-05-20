「大相撲夏場所・１０日目」（１９日、両国国技館）平幕の藤凌駕が時疾風を押し出して、自身初の幕内勝ち越しを決めた。賜杯争いでトップに並び、史上４人目となる幕尻優勝の可能性も出てきた。大関霧島は元大関の正代にはたき込まれて２敗目。小結若隆景は新関脇熱海富士を寄り切り、豪ノ山は新関脇琴勝峰を引き落とし、琴栄峰は竜電を寄り切り、翔猿は阿炎を突き落とし、それぞれ勝ち越した。２敗で６人が並び、３敗で４人が