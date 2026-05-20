宇垣美里が、7月1日スタートの中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『おちたらおわり』(毎週水曜24:24〜)で主演を務める。原作は、すえのぶけいこ氏による人気漫画。憧れのタワーマンションに引っ越してきた主人公・月島明日海(宇垣)が、かつて因縁を抱えたセレブママ・真宮孔美子(篠田麻里子)と再会したことから、“普通の幸せ”を奪い合う過酷なママ友バトルに巻き込まれていく。宇垣は「自分自身に置き換えて見ることができる作品」