チームがSNS更新カーリング女子で五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレが、韓国に遠征している。サードの吉田知那美が3月末で退団してから2か月足らず。チームの最新情報にファンの注目が集まった。ロコ・ソラーレ事務局のインスタグラムやXは18日、「韓国遠征中です！」としてスキップ・藤澤五月らの写真を公開した。サードでチームを支えてきた吉田知は3月末で退団。その後、チームの公式サイトで6月7日開幕の日本選手権（