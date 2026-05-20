1次リーグL組のクロアチア6月11日に開幕するサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）のクロアチア代表メンバーが18日に発表され、MFルカ・モドリッチ（ACミラン）が選出された。5度目の夢舞台となる40歳に、ファンからは様々な声が上がった。クロアチア代表26人に、40歳の鉄人が名を連ねた。母国を準優勝に導いた2018年大会でMVPに輝いたモドリッチだ。日本をPK戦の末に下した2022年大会の決勝トーナメント1回戦では、延長前