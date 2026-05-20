Kis-My-Ft2の玉森裕太が主演するドラマ『マイ・フィクション』が、ABCテレビ・テレビ朝日系にて7月5日より毎週日曜22時15分に放送されることが決まった。【写真】玉森裕太がカッコいいドラマ『マイ・フィクション』ビジュアル（縦）本作は、記憶に隠された真実をめぐる予測不能なサスペンス・ラブストーリー。ある日、事故に遭った主人公が目を覚ますと、他人になりすまされ、さらに、愛する妻や同僚からも忘れ去られている