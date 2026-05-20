岡田准一が主演する映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』より、吉岡里帆、前野朋哉、こがけんの出演が発表。黒柳徹子らエンタメ界のレジェンドを演じる。【写真】映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』レコードジャケット風ビジュアル高度経済成長期、3人のバイタリティにあふれた日本人が、世界を魅了することになる珠玉の名曲「上を向いて歩こう」を生み出した。“689トリオ”と呼ばれた作曲家・中村八大、作詞家・永六輔、歌手・