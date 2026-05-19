季節の変わり目に、さっと羽織れるちょうどいい一枚が欲しい……。そこでおすすめなのが【ハニーズ】の新作カーディガン。シンプルながら今季らしいディティールが効いていて、コーデにほどよいこなれ感をプラスできそう。今回は、きれいめにもカジュアルにもなじみやすそうで、40・50代のデイリーコーデの1軍候補になりそうな「最旬カーデ」をピックアップして紹介します。 絶妙な丈