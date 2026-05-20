ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２０日、自身が総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を欠席した。佐々木舞音アナが「安住アナは今日はお休みです」と伝えた。安住アナは１９日の放送内で「私なんですけど、アドレナリンの量が減りましたので明日（２０日）明後日（２１日）と年末の代休をいただきます」と告知していた。