◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）１番打者で先発出場の平山（巨）が、初の初回先頭打者本塁打。先制適時打で記録した１日の阪神戦以来、４度目の勝利打点をマークした。今年チームで４度のＶ打は、大城と岸田の３度を上回り最も多い。これでチームは１０日の中日戦から７連勝。巨人の７連勝以上は２４年７月３〜１３日の７連勝以来、２年ぶりだ。期間中のＶ打は前回が岡本和真４度、ヘルナンデス２