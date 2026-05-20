◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）いわきで“代魔神”が吠（ほ）えた。９回２死二塁。大勢が代打・茂木を３球三振に仕留め、７連勝を締めくくった。４月１日の中日戦（バンテリンＤ）以来となる自身３セーブ目。守護神不在の中で、圧巻の完封リレーを完結させた。先週の全５試合に登板し、加入２年目で初めて３連投も解禁したマルティネスが疲労を考慮されて福島遠征に帯同しなかった一戦。今季初勝