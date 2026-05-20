「阪神４−２中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）耳に届く声援は、これまで以上に力強かった。憧れと涙が眠るグラウンド。「名前を呼んでくれる声もすごい聞こえました」。岡山市出身の阪神ドラフト３位・岡城快生外野手（筑波大）が故郷に錦を飾った。藤川監督の心遣いもあり、恩返しの舞台に立った。「１番・中堅」で１５日に再昇格後初出場。初回、いきなり起用に応えた。金丸に対してカウント１−１から甘く入っ