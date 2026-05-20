「日本ハム６−２楽天」（１９日、エスコンフィールド）ついに復活ののろしを上げた。日本ハム・郡司裕也捕手が逆転の３号２ラン。４月３日のオリックス戦以来、出場３７試合１３４打席ぶりのアーチに「涙が込み上げてきたってことにしといてください」と、久々に軽妙なトークで笑わせた。１点を追う二回に荘司の１４９キロを左中間に放り込んだ。開幕４番を託されたが不振。１３、１４日のロッテ戦時には２軍戦にも出場して