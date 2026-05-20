「京滋大学野球、花園大３−１仏教大」（１９日、わかさスタジアム京都）花園大エース右腕の森田大翔投手（４年・京都国際）が５安打１失点９奪三振の完投で、２０２３年春以来６季ぶりのＶ王手へ導いた。阪神を含むＮＰＢ９球団のスカウト陣が視察する中で見せた好投だった。最速は１５０キロだが、腰の張りがあった影響で今春は５キロほど落ちている。それでも磨いてきた変化球主体の投球で翻弄（ほんろう）。魔球となった