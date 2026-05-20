関西出身４人組ボーカルグループのＴＨＥＦＲＡＮＫＶＯＸ（フラボ）がこのほど、広島市中区のデイリースポーツ中国本部を訪れ、きょう２０日にリリースするアルバム「ＶＯＸＬＥＴＴＥＲ２」をＰＲした。６月２７日には広島市中区のＬＩＶＥＶＡＮＱＵＩＳＨで２５都市を巡る全国ツアー「ＶＯＸＬＥＴＴＥＲＴＯＵＲ２０２６〜あなたの街まで直送便！配達バッグパンパン便〜」の一環でライブを開催する。４