火曜追いのゼットリアンはCWコースで単走。ゆったりした入りから直線は力強く脚を伸ばし、6F85秒7〜1F11秒9を刻んだ。角地助手は「あまり時計は詰めず、しまいだけ気合をつける形で。動きはずっといい」と好調をアピール。前走ブリリアントS9着から舞台は3走前アルデバランSを制した京都ダート1900メートルに替わる。「前走の敗因がハッキリしないが、中間は思い当たるところをつぶしながら調整。勝っている条件だし、チャンス