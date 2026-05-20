社会風刺コント集団「ザ・ニュースペーパー」が、今年も広島に笑いを届ける。６月７日に広島市中区の広島国際会議場フェニックスホールで広島公演を開催。公演を前に、麻生太郎氏のものまねで知られる福本ヒデ（５４）と、片山さつき氏に扮（ふん）する山本天心（６３）が来広し、舞台への意気込みを語った。神石高原町出身で、同町のふるさと大使も務める福本は「毎年、地元に帰って来られるのはうれしい」と笑顔。さらに広島