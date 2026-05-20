昨年ジャパンダートクラシック覇者ナルカミは、坂路で軽めの調整。この中間は馬体や走りのゆがみの矯正、メンタルケアに取り組み、田中博師も「順調に来ている」と手応えをつかんでいる。前走ダイオライト記念は4角2番手から粘るも5着。「ストレスに対する耐性が弱かったかな」と振り返りつつ「前走の敗因をはっきりさせるために、今回はハナに行ってもらおうと思う」と逃げ宣言した。