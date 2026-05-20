サッカー女子のＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグで、４季ぶり２度目の優勝を果たしたＩＮＡＣ神戸が１９日、兵庫県庁で斎藤元彦知事を表敬訪問した。兵庫県スポーツ特別賞を受賞し、就任１年目で女性監督として初めてＷＥリーグを制した宮本ともみ監督は「実感が湧いてきた」とかみしめた。Ｊ１神戸、ラグビーのリーグワン・神戸も優勝争いを繰り広げており「勇気とプレッシャーを与えられた」と笑みをこぼした。