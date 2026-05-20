グーグルは、生成AI「Gemini」を搭載する次世代スマートグラスを発表した。サムスンやクアルコムと共同で構築した「Android XR」プラットフォームを採用し、オーディオグラスが今秋後半に登場する。 グーグルは、スマートグラス（Intelligent eyewear）を、スマートフォンを取り出すことなく、その場で必要なサポートを提供するデバイスと位置づける。音声でサポー