グーグル（Google）は、「Google Workspace」の各アプリで利用できる新たなAI機能を発表した。音声操作機能の追加や、新しい画像生成・編集アプリ「Google Pics」の提供、AIによる受信トレイ管理の拡張、AIエージェント「Gemini Spark」の追加が行われる。 音声操作によるタスク実行 Gmail、Googleドキュメント、Keepにおいて、音声入力による新たな対話型機能が追加される。Gmail向けの「Gmail Live」では