Google I/O 2026において、Google検索のAI機能が大幅に刷新されることが発表された。新たにフロンティアレベルの性能と高速性を兼ね備えた「Gemini 3.5 Flash」が導入され、検索システムが全く新しい次元へと進化していくとされている。 検索ボックスはAIによって再構築され、25年以上ぶりとなる最大のアップグレードを遂げる。 単なるキーワードのオートコンプリートを超え、ユ}