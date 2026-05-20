グーグルは、macOS版デスクトップアプリ「Gemini」の配信を開始した。今夏後半には、「Gemini Spark」によるローカルファイルの操作や、新たな音声操作が追加される予定。 今夏に導入される「Gemini Spark」は、ローカルファイルが関わるタスクの支援や、デスクトップ全体におけるワークフローの自動化に活用される。 また、「The Android Show」でお披露目された「Rambler」と同じ