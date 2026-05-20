グーグルは、多様でインタラクティブな環境を生成できる汎用的な世界モデルである「Project Genie」で、Googleストリートビューのデータを活用できるようになったと発表した。 Project Genieは、研究のための基盤ツールとして機能し、AIエージェントが複雑な仮想環境において学習や推論を行うことを可能にするほか、Waymoのリアルな道路環境のシミュレーションなどにも役立て