グーグルは、開発者向けイベント「Google I/O 2026」で、AIエージェントを通じた購買体験の共通規格を定める「Universal Commerce Protocol（UCP）」にAmazonやMetaなど5社が参画したと発表した。 11日、「UCP」を策定し運営する組織であるUCP Tech Councilに加入したのは、Amazon、Meta、Microsoft、Salesforce、Stripeの5社。 グーグルやShopify、Etsy、Target、Wayfairの創設メンバーに