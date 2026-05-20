プレミアリーグ第37節が19日に行われ、ボーンマスとマンチェスター・シティが対戦した。首位に立つアーセナルと2位マンチェスター・シティの勝ち点差は「5」。マンチェスター・シティはこの試合で引き分け以下に終わると、最終節を残してアーセナルの優勝が決まる一戦となった。試合を動かしたのはホームのボーンマス。39分に左サイドのアドリアン・トリュフェからのマイナスパスを受けたイーライ・ジュニア・クルーピが右足