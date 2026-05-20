現地時間５月19日に開催されたプレミアリーグの第37節で、首位のアーセナルを５ポイント差で追う２位のマンチェスター・シティが６位のボーンマスとアウェーで対戦。39分の失点が重くのしかかり、後半アディショナルタイム４分にハーランドのゴールで追いついたものの、１−１のドローに終わった。この結果、トップとの勝点差は１しか縮まらず、１試合を残してアーセナルの22年ぶり14度目の優勝が決定した。３シーズン連続の