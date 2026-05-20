札幌・北警察署は、2026年5月19日、業務上横領の疑いで札幌市東区に住む無職の市橋宣容疑者（61）を逮捕しました。市橋容疑者は、北海道石狩南高校の事務長として私費会計の通帳保管や経理などの業務に従事していましたが、2024年3月6日、石狩市内の金融機関で石狩南高校記念事業協賛会会長名義の口座から現金約25万円を払い戻して業務上預かり保管中、自己の用途に充てる目的で着服して横領した疑いがもたれています。警察により