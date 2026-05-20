輝きのアーティストとも評される中村元風の個展が札幌で9年ぶりに開催されています。大阪・関西万博で特別展示され高い評価を受けた作品など輝きとエネルギー満載のアートの数々。札幌市内で9年ぶりに開かれているのは輝きのアーティストとも評される中村元風の個展です。レアアースや貴金属などを結晶化する唯一無二の手法で制作された作品など、およそ80点が展示されています。展覧会は入場無料で