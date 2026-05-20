5月20日（水）の交通取締情報 一斉自転車指導取締り日です。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者や自転車がいる場合、手前で一時停止し、歩行者等の通行を妨げないようにしなければならないことなどです。＊天候や突発事案等により、日時・場所は変更することがあります。＊この予定の他、各署での取締りも実施されていま