男性7人組「IMP.」が、地上波初の冠レギュラー番組となったTBS「IMP.の『できません』は言いません」（土曜深夜0・28）で体を張る姿が話題を集めている。メンバーは本紙の取材に応じ、椿泰我（28）は「とにかく番組を大きくするために体を張っています」と強調。7人は「国民に愛される番組」を目標に掲げ、全力で実現を目指している。グループの知名度向上のため、番組では体当たりでミッションを敢行。先月18日の初回放送では