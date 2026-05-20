「オリックス２−１ソフトバンク」（１９日、京セラドーム大阪）劇場型でも終わり良ければ全て良し！オリックスの守護神・アンドレス・マチャド投手が１点リードの九回に登板。２死三塁のピンチを無失点で切り抜け、２００５年に大久保勝信がマークした球団記録を更新する登板１１試合連続セーブを達成だ。「（ピンチを背負っても）勝ちは勝ち。ランナーが三塁にいても（抑えれば）勝ちです」。周囲の心配をよそに誇らしげに