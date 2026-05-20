◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）またしても接戦を勝ちきった。初回に平山の先頭弾と大城の適時打で挙げた２点を守り切り無失点勝利。阿部巨人１年目でリーグ優勝した２４年以来、２年ぶりの７連勝を飾った。阿部監督は「連勝もね、一つ一つの積み重ねなので。それで７連勝、たまたまできているので」とたくましさが増す選手たちをたたえた。過去１勝１敗のいわきでは、１０年７月６日の広島戦以来、