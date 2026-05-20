「野獣」の愛称で親しまれたロンドン五輪柔道女子金メダリスト・松本薫さんが２０日までにＳＮＳを更新。元バレーボール女子日本代表の迫田さおりさんとの２ショットが話題になっている。松本さんはインスタグラムに「まさかの！」と書き出すと、「さこちゃんが遊びにきてくれた」と迫田さんが自身のアイスクリーム店に訪れたことを報告し、２ショットを公開した。この投稿に、迫田さんからは「薫ちゃんのパワー浴びれて幸せ