◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）巨人・戸郷が昨年９月１７日以来２４４日ぶりの先発勝利となる、今季１勝目をつかんだ。苦しみながらも復活に燃える戸郷のここまでの歩みを、担当の水上智恵記者が「見た」。順調に進んでいた戸郷の野球人生。エースの称号を手にしながら、昨年から何度も２軍での調整を強いられた。不安があっても、自信が揺らいでも、表情に陰りが出ることはなかった。「一番は自