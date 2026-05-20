「ヤクルト０−２巨人」（１９日、ヨークいわきスタジアム）ずっとかかっていたもやが晴れたような気がした。巨人・戸郷翔征投手が少しだけ表情を緩ませる。７回５安打無失点、１１５球の力投でつかんだ待望の今季初勝利だ。「いろいろな思いを持ちながらマウンドに上がっているので、それが一つでも二つでも晴れたような気持ちになる」。ようやく勝った。ヤマ場は三回だ。１死満塁のピンチで迎えたクリーンアップとの対戦。