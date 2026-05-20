グリーンまわりの罠のひとつバンカーは、入ってしまうと打数が増える可能性が高まる。 その可能性を低くする「必ず1打で出る」、さらには「ピンに寄る」ヒントとなる打ち方やテクニックをお教えしよう。 1本の線を引き移動しながら砂を叩く 移動しながら毎回同じ線上にクラブを入れて同じ量の砂を飛ばす。 アマチュアのみなさんは、バンカー練習の機会が少なく、1番重要な「砂を叩く」ことに