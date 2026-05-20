「ヤクルト０−２巨人」（１９日、ヨークいわきスタジアム）守護神・マルティネスが不在の中、九回に上がった巨人・大勢投手が４月１日以来となる３セーブ目を挙げた。戸郷が７回無失点に抑える力投を見せていただけに「翔征の初勝利だったので、頑張ろうと思ったけど、先頭に四球を出したのでそこは反省」と猛省。それでも無失点で試合を締めチームも７連勝。「セーブ数がもう少しで１００にいく。そこに向けて（セーブを）