米人気SF映画のシリーズ最新作「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」（22日公開）の来日イベントが19日、都内で行われ主演のペドロ・パスカル（51）、ジョン・ファブロー監督（59）が出席した。7年ぶりの劇場公開作品。映画に登場する強大なフォースを持つ“本物”のグローグーも登場し、パスカルは「大きなスクリーンで見る記憶をつくってほしい」とアピールした。元Hey！Say！JUMPの中島裕翔（32）もゲス