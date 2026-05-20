嵐・二宮和也（４２）が１９日、都内で行われたプライムビデオのバラエティー「シークレットＮＧハウスＳｅａｓｏｎ２」（２２日配信）の配信直前イベントにともにＭＣのオードリー・若林正恭（４７）と出席。期間真っただ中にあるグループ活動終了前のラストツアーに言及した。１４公演を走り抜け、残すは３１日の東京ドーム公演のみ。自らも驚くほどの多忙ぶりを明かしつつ「声援は素晴らしい」「あれがなかったらこんなに歌