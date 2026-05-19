原則65歳から受け取れる老齢年金は、受給を遅らせる「繰下げ受給」を選ぶことで最大42％増額されます。しかし、厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、実際に70歳で繰下げを選択している人はわずか「4.2％」にとどまります。なぜ、多くの人が途中で断念してしまうのでしょうか。地方の賃貸マンションで妻と暮らすサトシさん（仮名・68歳）も、増額を狙って待機していたものの、「思わぬ壁」にぶつかり後悔す