爆風スランプが、結成直後最初に制作した未発売楽曲「ええじゃないか」を、「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り～武道館で編」として5月27日にデジタルリリースする。 （関連：爆風スランプ、再集結を経て26年ぶりのツアー完走！原点回帰と現在地の交点で溢れた美しきパワー） 本楽曲の初の音源化に伴い、サンプラザ中野くん（Vo）の大学の後輩でもあり、交流のある芸人の小島よしおをフィ