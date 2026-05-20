玉森裕太が主演を務める連続ドラマ『マイ・フィクション』が、7月5日よりABCテレビ・テレビ朝日系の日10ドラマ枠で放送されることが決定した。 参考：『GIFT』“陰のキーマン”玉森裕太が放つ存在感“クセ強キャラ”から等身大の青年へ 本作は、ある日、事故に遭った主人公が目を覚ますと他人になりすまされ、さらに、愛する妻や同僚からも忘れ去られているという衝撃の展開から始まる、“記憶”にまつわるサスペン