宇垣美里が主演を務め、篠田麻里子が共演する連続ドラマ『おちたらおわり』が、中京テレビ・日本テレビ系「水曜プラチナイト」枠にて7月1日より放送されることが決定した。 参考：宇垣美里が乗り越えたアナウンサー時代の“どん底”と自身の結婚観 「答えがまだ出ていない」 本作は、累計発行部数1000万部を越え、ドラマ化もされた大ヒット作『ライフ』の漫画家・すえのぶけいこによる同名漫画を実写ドラマ化するサ