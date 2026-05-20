北海道の空の便に新たな動きです。新千歳空港とアメリカ・サンフランシスコを結ぶ直行便が、１２月から冬季限定で就航します。期待が高まる一方で、利用の拡大をどう図るかがカギとなりそうです。空の玄関口・新千歳空港の国際線ターミナルです。年間利用者数は過去最多の４３０万人と好調の中、新たな動きがー（藤得記者）「アジア圏の観光客でにぎわう国際線ターミナルですが、アメリカ・サンフランシスコへの